新盤戰報｜黃竹坑站晉環暫收逾5500票　名日·九肚山推4洋房招標

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-04-29 19:33

由路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第1期晉環，於本周六（5月1日）開展首輪銷售，價單形式賣240伙，明日（30日）截票。據市場消息指，截止今傍晚6時半，項目累收逾5,500票，超額接近22倍，並已超越今年初登場的日出康城LP10，成為今年新盤票王。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，入票人士中，港島區客人佔七成、九龍區佔兩成，其餘為新界區。當中，有大手買家打算購入多個單位作長線投資或自住用途，佔整體近三成。

ONE SOHO暫收逾1300票 超購6.7倍

此外，信置（0083）、莊士（0367）及市建局合作的旺角山東街ONE SOHO，同於本周六開售168伙，明日截票。據市場消息指，截止今日傍晚6時許，暫收逾1,300票，超額認購約6.7倍。發展商表示，首輪開售後，加推的單位料有加價空間。

名日·九肚山推4幢洋房招標

貨尾方面，長實（1113）旗下沙田名日·九肚山，今日以招標形式推出最後4幢特色花園洋房，面積由891至926平方呎，屬三房一套間隔，每幢洋房均設有私人花園。長實董事黃思聰表示，項目合共提供22間花園洋房，開售至今累沽14間，成交價由2,280萬2,896萬元，呎價最高達3.2萬元。

另碧桂園（2007）牽頭發展的馬鞍山泓碧，在過去兩天連沽4伙，套現逾1.1億元。其中一伙於今日（29日）成交，為1座3樓F室，面積869平方呎，屬三房間隔，以1,435.2萬元成交，呎價16,516元。