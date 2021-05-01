單位直擊｜《東張》主持李旻芳　斥692萬購西貢逸瓏海滙特色戶

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-05-01 15:41

無綫電視（TVB）節目《東張西望》的主持李旻芳（Lucy），近日以首置身份入市。據土地註冊處資料，西貢逸瓏海滙的一個的靚裝修連花園單位，在本月初以692.5萬元成交，呎價約15,993元。新買家為李旻芳（LI MAN FONG），與TVB藝人李旻芳名字相同，料為同一人。

上述單位為2座低層E室，面積433平方呎，連200多平方呎花園。原業主曾花90萬元將單位裝修，單位原為一房兩廳連儲物室間隔，後來把房間及客廳打通，並增設兩間閣樓睡房，增加單位的空間感。

原業主持貨四年 料明賺暗蝕

據了解，單位已放盤約四個月，原叫價810萬元，最終減價117.5萬元易手。原業主於2017年以660.99萬元一手購入上述單位，持貨約4年，單位僅帳面升值31.51萬元或4.78%，若計及裝修費、稅項及雜費等支出，料明賺暗蝕。

據網上銀行估價資料，恒生銀行對上述單位的估值均為 691萬元，即最新成交價與估價相若。

逸瓏海滙於2017年入伙，共設3座住宅大樓，涉285個單位，面積由378呎至852呎。

李旻芳加入TVB已有8年，近年一直為《東張西望》主持，並於2019年與該節目主持黃耀英於2019年結婚，當時亦於西貢戶外場地舉行婚禮。李旻芳不時亦會客串劇集，如她她她的少女時代、火線下的江湖大佬等。