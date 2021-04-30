長實21 BORRETT ROAD 5月4日推分層戶招標　每月管理費逾3萬

地產樓市
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長實集團（1113）旗下半山波老道21號豪宅21 BORRETT ROAD第1期，今日（30日）再上載新一張銷售安排，推出一伙分層戶於下周二（5日4日）起招標兩小時，招標時間由上午9時至上午11時。

上述單位為16樓1號室，實用面積2,945平方呎，屬五房間隔，連64平方呎露台。據招標文件顯示，上述單位的每月管理費30,780元，折合每呎逾10.4元，另每季地稅約16,974元。

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EIGHT STAR STREET同日標售三房戶　指引價4368.8萬

此外，太古地產（1972）灣仔單幢盤EIGHT STAR STREET今日以招標形式推出1伙三房單位，該單位為20樓A室，面積913平方呎，屬一梯一伙戶型。招標日期為下周二（5月4日）至6月15日，指引價為4,368.8萬元，呎價為約47,851元。

此外，發展商亦修訂價單，推出折扣優惠，買家於下周二至下月底認購2樓至5樓單位均可享5%折扣優惠；認購6樓至17樓單位則可享3%折扣優惠。

太古地產住宅業務董事杜偉業表示，項目由開售至今暫售出14個單位，成交呎價由34,104元至46,550元，總成交金額超過3.28億元。

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