本港首季負資產宗數跌至67宗　分析料年內「清零」

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-04-30 18:23

金管局公布，今年首季負資產宗數由去年第四季的185宗，減少至今年第一季的67宗。當局指，這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

另外，負資產住宅按揭貸款涉及的金額由去年第四季尾的10.6億元，減少至3.79億元；負資產住宅按揭貸款中，無抵押部分的金額亦由3,000萬元減少至1,000萬元。銀行自從2011年首季起，並無錄得任何拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。

樓市「價量齊升」令負資產宗數下跌

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，在樓市「價量齊升」的局面下，負資產個案錄得明顯跌幅，熱錢流入加上銀行同業拆息（HIBOR）持續低企，供樓人士利息開支大減，反之股票市場則較為波動，對比下樓市有「高成數」、「高槓桿」、「高回報」等好處，成為買家將資金停泊於樓市的誘因。

曹氏認為，現時全球接種疫苗已到白熱化的階段，而香港亦開始推出不同振興經濟措施，如陸續放寬限聚令、考慮推出旅遊氣泡及「來港易」計劃等，料經濟復甦在望，未來一至兩季負資產字數有望繼續回落至近「清零」水平。

中原按揭董事總經理王美鳳亦表示，今年首季樓價累升2%至3%，令負資產宗數回落，預料樓價逐步向升，年內負資產或進一步跌至「清零」。