晉環暫沽近170伙　料今明兩日加推　傳百老滙家族購8伙｜持續更新

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-05-01 17:07

路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站港島南岸第1期晉環，於今日（30日）展開首輪銷售，涉250伙，當中240伙以價單形式推出，另有10伙招標。據市場消息指，項目累收逾5,500票，超額接近22倍，成為今年新盤票王。

【16：00】市傳累售近170伙

據市場消息指，截至下午近2時，項目已經累計售出168伙，其中供A1及A2組別應購的三房及兩房單位已沽清。

【12：20】發展商：最快今、明兩日加推

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，開售2小時內已獲逾30組大手買家入市，合共沽逾100伙，又透露，大手購入8個單位的家族客戶全選3房單位。她希望今日可全部售罄，預料最快今晚或明兩日宣布加推，有加價空間，或先推特色單位，但要先與港鐵洽談。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目銷情非常理想，主要因為南區久久未有新盤，大量南區買家進場。

封海倫表示晉環暫已沽出逾百個單位。（韋穎芝攝）

【11：45】暫沽約百伙

截至上午11時45分，市場消息稱，晉環暫錄約百宗成交。

【10：45】美聯：租金回報3厘吸大量投資客

美聯物業住宅部行政總裁布少明預計240伙將全部售罄，暫時最大手客購入4間，涉資約1.2億，另一大手客購入3間大房3房單位，涉資約1億。他形容新盤多投資客留意，因預計未來呎價可達80元至90元呎，租金回報率約3厘，相當吸引。

他指出，若晉環240宗全數沽清再加另外兩個新盤及貨尾，今日或有近500宗成交，料創新高。他表示，料深受年輕客戶歡迎的旺角新盤「ONE SOHO」用家佔7成，投資客佔3成，預計租金回報有3厘，呎租約55元至60元；御海灣二期以向隅客為主，8成用家，約1成半為投資客。

美聯布少明預計黃竹坑站晉環推出的240伙，今日將全部售罄，（歐嘉樂攝）

【10：10】市傳百老匯家族連購多伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，晉環反應熱烈，逾半屬投資客，為近期罕見，預料今日可全數沽清。

他透露中原其中一組A1大手客有意購入4間3房單位，總值約1.2至1.3億元。市場消息指，買家為連鎖電器集團百老匯的家族，以逾兩億購入晉環8伙三房單位。

陳永傑預計下午B組出席率都會高達8成。他指出四月份新盤較少，僅錄得逾800宗成交，屬今年最低。今日三個一手新盤及多個貨尾單位推售，他預料有機會超越二月份單日420宗成交，創今年一手成交量單日新高。

【09：45】現場有約百人排隊

項目於早上9時開售，首輪揀樓的是A1組，至少揀選3個單位。現場所見，一早已經有約百人等候排隊。售樓處保安嚴密，不允許記者在大堂內拍攝，期間有警員到場了解情況，據悉是因排隊秩序問題前來查探。

是次推售的240伙，來自1號及2號價單，戶型包括一房至三房戶，折實售價由1,146.1萬至3,243.2萬元，折實呎價由27,005至38,155元。兩張價單的折實平均呎價分別為29,689元及31,652元。至於招標的10伙，主要位於第1座（1A）高層，包括28樓至29樓A室及F室、37樓至39樓A室及F室。

↓第1座（1A）28樓A單位、連裝修示範單位↓