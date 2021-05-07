百億地王｜加路連山道商業地收至少6份標書　長實、領展入標

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-07 12:19

銅鑼灣加路連山道商業地於今日（7日）中午12時截標。據悉，現場有至少6家財團遞交標書，包括長實集團（1113）、新地（0016）、會德豐、信置（0083）、領展（0823），而希慎（0014）夥拍華懋合資入標。

商業地估值收窄至107億至172億

加路連山道商業地，地盤面積約為15.9萬平方呎，最高可建樓面面積107.6萬平方呎，其中，商舖相關的樓面面積不得多於10.7萬平方呎、或總樓面一成。市場預計，地皮估值介乎107億至172億元，即每呎樓面地價約1萬至1.6萬元。項目發展期止於2029年9月30日。

該地皮為市區罕有大型商業地塊，惟設有多項限制，包括項目不得拆售、中標財團需負責興建三所政府物業，包括幼兒中心、長者日間護理中心和地區康健中心，涉及樓面約20,835平方呎。另需預留位置興建行人天橋連接一路之隔的利園六期。

萊坊：入標數目符合預期

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，加路連山道商業地入標數目符合預期，亦以大型發展商為主，料是次流標風險不高，除非政府定的底價過高。另外有部份財團可能要預留彈藥入標中環地王，估計發展商在出價上會審慎考慮各項因素。

此外，他認為，該地塊樓面地價可高於西九高鐵站商業地，而最終成交價亦對中環商業地的地價有參考價值。

以現時及估算未來商業租金及商業氣氛，他估計項目樓面地價每平方呎約1.5萬至1.6萬元，估值約161億至172億元，總投資約240億至260億元，長期租金回報率約3至3.5厘，資金回收期要約20年至30年。