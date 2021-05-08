千望首輪售45伙　頭籌客斥四球購一房　收樓再決定用途｜持續更新

撰文： 蔡偉南 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-08 13:38

遠洋集團（3377）旗下旺角單幢新盤千望，將於今日（8日）進行首輪銷售，發售45伙。

【13:30】現場過百人排隊

從事銷售行業的余先生表示，今次以頭籌抽中，購入一伙開放式單位，價格400萬左右，40萬首期，屋企人未有資助。他表不，千望樓盤位於旺角，地段吸引，單位大小適中。

被問及如何看待樓市前景，他表示，即使新冠疫情未完，但亦不擔心市況，兩年後收樓會視乎市況，再決定自住還是放租。

余先生斥約四球購入開放式單位。﹙黃寶瑩攝﹚

【12:20】現場過百人排隊

千望售樓現場超過百人，準買家魚貫入場，準備揀樓。中原地產亞太區副總裁陳永傑表示，整體樓市氣氛較上周好，估計今個週末會超過四百幾宗成交，本月將有二千宗成交。同日較多盤出售，對於地產開發商競爭較大，旺角新開三個盤都各有特色，不過千望買家出席率較高，預計今日都可以賣出八至九成。

中原地產亞太區副總裁陳永傑預計，千望今日首輪可賣出八至九成單位。﹙黃寶瑩攝﹚

美聯物業住宅部行政總裁布少明則表示，千望客源方面，五成是來自新界區，四成是九龍區，入場門檻較低，年輕買家佔八成，當中七成是用家，預計日後該樓盤租金55元至60元，租金回報率高達3厘。

整體樓盤銷情方面，他預計，本月成交量高達二千，較上月八百二十宗成交量多出一倍。而二手樓盤估計有五千至六千宗成交，較上月稍微回落，但價格較上季有所上升。

美聯物業住宅部行政總裁布少明則表示，千望客源年輕買家佔八成。﹙黃寶瑩攝﹚

開放式及一房戶分別佔17及28伙

千望推售的45伙，包括17個開放式單位及28個一房單位，實用面積由172至318平方呎，價單售價由468萬至864萬元，實用呎價由23,054元至約29,477元。扣除最高折扣15%，折實售價由397.8萬至734.4萬元，折實呎價由約19,596元至約25,055元。