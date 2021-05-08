晉環次輪售180伙　三房戶速沽清　消息指大戶斥近兩億掃貨

撰文： 蔡偉南 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-08 15:06

由路勁（1098）夥拍平保（2318）及港鐵（0066）合作的黃竹坑站晉環，本月初首輪即日沽清全數240伙，今日（8日）進行次輪銷售，發售180伙，折實最平1,171.8萬起。

【13:00】截至中午暫沽116伙

今早9時起為大手組別揀樓，買家須認購3至4伙單位。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指出，三房單位於數小時內率先沽清。

截至中午，A組大手客時段完結，項目已暫沽116伙，佔今日發售單位約六成半， 而三房單位亦再度率先沽清。

項目獲投資者、分支家庭客及換樓人士青睞，其中一組本地買家合共斥資近2億元，連購7個三房單位。市場消息指出，該組大手買家連購7伙三房單位，分布1B座D室、2A座A室、2B座A室。

晉環並最快明早推出全新價單。

【11:30】預期日後樓盤租金可達80至90蚊呎

美聯︰晉環買家六成是用家

美聯住宅部行政總裁布少明預計，今日晉環銷情理想，主要六成是用家、四成是投資者。客源方面，八成來自港島區，二成來自新界區。樓盤主要是大戶型，上車盤較少，當中一位客戶大手買入兩間三房、一間兩房，涉資近9000萬元，另一位客戶連購七間三房，涉資近2億元，用以投資收租，預期日後樓盤租金可達80至90蚊呎，租金回報率高達3厘。

晉環今日進行第二輪公開發售，中原陳永傑料今天大單位將率先沽清。﹙黃文琪攝﹚

中原︰料今天大單位將率先沽清

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，晉環今日進行第二輪公開發售，A組時段出席率仍相當高。因為首置名額矜貴，港島項目買家以挑選大單位為首選，料今天大單位將率先沽清。該行晉環頭籌買家，斥資逾1億元，購入晉環4伙，包括三伙三房及一伙兩房。

他又指，整體樓市氣氛，相信本周末一手成交量將突破400宗，是去年11月以來，首次連續兩周末破400宗一手成交。

180伙折實均價33103元 三房佔87伙

今日發售的180伙，來自3號價單，整批折實平均呎價33,103元。該180伙涵蓋28個一房單位、55個兩房，以及87個三房戶，另包括10個首度推出的連平台特色戶，實用面積由383至921平方呎。扣除最高折扣18%，折實售價1,171.8萬至3,432.9萬元，折實呎價由29,036至38,922元。

【示範單位圖輯】

+ 10 + 10 + 10

+ 7 + 7 + 7