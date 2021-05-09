啟德THE HENLEY I 暫售出110伙　大手客逾5500萬購3伙｜持續更新

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-05-09 16:44

恒地（0012）旗下啟德新盤THE HENLEY I 今日（9日）母親節展開首輪銷售，涉及196伙價單單位，面積274至889平方呎，包括125伙一房單位、49伙兩房單位及22伙三房單位，折實最平748.88萬元起。

【16:00】有一客三食斥資逾5500萬

恒地營業（一）部總經理林達民指，首輪大手客時段沽出28伙，其中一組客斥5,529萬元購入三個兩房單位。

【15:30】暫售出約110伙

據市場消息指，截至下午3時半，項目暫售出約110伙，佔可供出售單位56%。

【10:20】九龍客斥2500萬購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行頭籌買家為一組九龍豪宅客，斥資約2,500萬元購入The Henley I 兩伙中層兩房連衣帽間單位。陳永傑又指，該買家出席率約七成，料項目今日可沽出八成可售單位。

頂層特色戶呎售6.2萬 貴絕啟德

此外，昨日THE HENLEY I 率先招標發售12伙單位，即日開標，售出3伙單位，包括一伙頂層特色戶，呎售61,888元創啟德呎價新高。

據成交紀錄冊顯示，昨日售出3伙，包括2座26樓A室、2座28樓A室及2座40樓A室，成交價由2788.2萬至8354.9萬元。當中2座40樓A室，面積1,350平方呎，連635平方呎平台及1,176平方呎天台，成交價約8,354.9萬元，呎價61,888元，成啟德新樓王。