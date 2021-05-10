納米盤珀．軒開放式單位蝕逾百萬離場　「麻雀館大王」成員接貨

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-10 19:38

市區納米單位連環錄得蝕讓，佐敦單幢盤珀．軒一個中層開放式單位，新近以478萬元沽出，較八年前購入價蝕逾百萬元，貶值近兩成，新買家為「麻雀館大王」石鑑輝家族成員；至於同區另一納米盤AVA 62亦錄得蝕讓，一個實用面積173平方呎的開放式單位，以365萬元沽出，帳面蝕近30萬元。

據土地註冊處資料，珀．軒中層D室，於上月中以478萬元售出，新買家為SHEK PING LIM PHILIP。據悉，該名買家英文名字與「麻雀館大王」石鑑輝家族成員石炳濂相同，料為同一人。是次石氏買入單位支付了71.7萬元作為稅款，相等於樓價15%，即買家本身已持有其他物業。

八年前579萬購入 今連使費蝕逾123萬

上述珀．軒單位實用面積248平方呎，開放式間隔，是次成交呎價19,274元。至於原業主於2013年3月以579.2萬元購入上址，是次易手帳面蝕約101.2萬元，單位貶值17.5%。由於原業主買入單位時支付約17.37萬元稅款，故連使費料實蝕逾123萬元。

據中原地產資料，珀．軒過去三年僅錄得3宗二手成交，惟每一宗也要蝕讓，蝕幅介乎20%至22%。

AVA 62再錄二手蝕讓成交個案。（代理提供相片）

AVA 62開放式戶六年實蝕42萬

另邊廂，由本地投資者盧華家族發展的佐敦納米單幢盤AVA 62，亦再錄一宗二手蝕讓成交。為中低層C室，實用面積173平方呎，本月初以365萬元沽出，呎價21,098元，較2015年購入價帳面蝕近30萬元，計及使費料實蝕逾42萬元。

新買家繳付逾8.21萬元作為稅款，相等樓價的2.25%，意味是首置客。

原業主於2015年11月以394.6萬元購入單位，是次易手帳面蝕約29.6萬元，期內物業貶值7.5%。如連同當年買入單位時支付的逾8.87萬元稅款，連同代理佣金約3.65萬元，估計實際蝕讓逾42萬元。

參考AVA 62過去不時錄得蝕讓，如去年10月一個實用面積173平方呎的低層C室，以310萬元成交，較2015年11月購入價390.5萬元，帳面蝕約80.5萬元或20.6%。