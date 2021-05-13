前翠華中環旗艦店空置14個月　獲譚仔米線45萬承租兩層

撰文： 蔡偉南 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-13 12:27

市場消息透露，正在申請上市的譚仔，將會進駐原由翠華租用的中環威靈頓街舖位，不過僅承租地下及地庫位置，每月租金為45萬元，租約期料3年，據悉業主更提供3至4個月的免租期。若相比翠華過去高峰期租用四層樓面的月租230萬元計，租金錄明顯跌幅。

去年底舖位「一拆三」出租

上述威靈頓街17至19號香港工商大廈地下及地庫兩層，面積約4,081平方呎，以月租45萬元計，呎租110元。事實上，去年有消息指，業主原將整個舖位以每月約80萬元招租，較高峰期回落65%，但仍一直未獲單一租戶承接，遂重新部署，把舖位「一拆三」出租，其中地下連地庫的位置，面積約4,081平方呎，意向月租約50萬元。至於閣樓及一樓的位置，面積各為2,040平方呎，意向月租分別為20萬及19萬元。

翠華中環旗艦店舊址丟吉9個月 業主轉陣一拆三招租 叫租19萬起

↓ 核心區翠華餐廳舖位相片 ↓

巨舖原由翠華租用22年

翻查資料，翠華茶餐廳自1998年9月底起一直租用威靈頓街舖，其後租用舖面擴大至地庫﹑地下﹑閣樓及1樓，整個舖位面積達8,160平方呎，成為翠華旗艦店，24小時營業，高峰期月租高達230萬元，呎租近282元。不過，租金在四年前回落至130萬元，最終去年3月翠華決定不續租，撤出蘭桂坊。

然而，另一食店譚仔在疫情期間卻不斷擴充，去年率先於中環開設分店，落戶中環華商會所大廈3層，涉及約8,514平方呎。是次在同區在度擴充，並殺入蘭桂坊地段，若以譚仔小窩米線一碗售58元計，日賣259碗已足夠交租。