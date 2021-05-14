AEON母企｜永旺承租旺角家樂坊巨舖　6年基本租金8550萬元

撰文： 劉紹蘭 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-14 18:48

零售市況有改善跡象，早前僅願意短租旺角家樂坊地舖及一樓全層樓面的大型零售商日式超市AEON，最新公布與舖位業主恒隆地產（0101），簽下為期6年的租約，長租近2.5萬平方呎的零售樓面，反映該大型零售商正式「由短租變長租」。

平均每月租金118.75萬 呎租約47.5元

AEON母企永旺（0984）公布，向恒隆地產租用旺角登打士街56號家樂坊一樓全層及地下B舖，固定租期合共六年，基本租金8,550萬元，該金額並不包括政府差餉、管理費、冷氣費、其他費用及支出。記者以六年租約期共72個月計算，平均每月基本租金約118.75萬元，以面積近2.5萬平方呎計，呎租約47.5元。

早在2019年已傳出H&M尋求頂租的消息，至去年9月上址租約屆滿，H&M即放棄續租，發展商遂變陣將巨舖拆細。當時H&M租用地庫、地下及一樓共三層，月租高達900萬元。及後，地下兩萬呎舖面獲美國球鞋連鎖商Foot Locker承租，月租約200萬元，短期開業。

今年年初，AEON曾以Pop-up Store短租，橫跨新年至2月底。當時場內仍留有H&M之前的裝修，但已改為售賣日式食物、玩具等，貌似特賣場。至於地庫部分，據早前市場傳出恒隆拆細出租，意向呎租約80元。