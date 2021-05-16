大角咀利‧晴灣23今首輪賣117伙　截至中午暫沽約60伙

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-05-16 14:10

有利集團（0406）與市建局發展的大角咀單幢盤利．晴灣23，今日（16日）首輪銷售117伙，折實最平售價由465.3萬元起。項目早前截獲逾2,440個認購登記。

【12:00】市場消息指，截至中午12時半，暫沽約60伙，佔可供銷售單位約五成。

【11:00】據市場消息指，直至今早約11時許，項目暫售出約30個單位，售出最貴的一伙為25樓F室，單價981.2萬元。

【09:30】在今早9時半左右，位於紅磡嘉里酒店宴會廳的售樓處，有不少準買家及代理等候即場抽籤，並出現人龍。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，利‧晴灣今日全數推售，吸引不少80及90後年輕客捧場，佔八成。至於美聯客戶出席率高達八成。布少明續稱，客戶分布方面，用家佔約七成，另三成為投資客，料入伙後實用呎租可達約55元。回報率約3厘。

利．晴灣23位於大角咀松樹街23號及橡樹街87號，合共提供142伙，面積由276至584平方呎，包括開放式至兩房戶型。關鍵日期為今年12月31日。由於項目有25伙保留予市建局作樓換樓用途，故餘下117伙已全數公布售價，供今日銷售。

利‧晴灣23今日賣117伙，設在紅磡嘉里酒店宴會廳的售樓處人頭湧湧。

參考利．晴灣23前後共推出3張價單，首張價單提供50伙，折實均價18,858元。而2號價單則提供30伙，折實均價20,430元；至於3號價單涉及37伙，折實均價升至22,431元。