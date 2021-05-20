大圍站上蓋全新商場命名圍方The Wai　主打餐飲行業

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-20 14:31

港鐵（0066）物業及國際業務總監鄧智輝稱，大圍站上蓋全新商場命名為圍方，英文名字為The Wai，佔地65萬平方呎，預計明年可取得入伙紙，短期將進行裝修，預計2023年投入服務讓居民使用。商場位於住宅區，商戶組合傾向於民生行業，料以餐飲行業為主，預租工作將於年底開始進行。

鄧氏又指出，圍方的「圍」字解作唯一中心點，而「方」字則希望讓市民聯想與旗下另一旗艦商場九龍站圓方有關連。他又指出，商場英文名字The Wai 讀「圍」，希望大家可以廣東話的讀音發音。

（圖左起）港鐵投資物業總經理龍子豪﹑港鐵物業及國際業務總監鄧智輝及港鐵投資物業總經理陳宛冰，三人今日介紹港鐵旗下商場項目情況。（蔡偉南攝）

港鐵投資物業總經理龍子豪表示，圍方為雙鐵交匯點，設有4層樓面，提供150個商戶，將設有民生所需的大型超市、餐飲及娛樂商戶。

此外，集團其他商場方面，他指出，快將開幕一周年的日出康城商場，目前出租率已達90%，新近亦已開放溜冰場，商場人流正在增加，預計未來出租率將升至100%。

至於黃竹坑站商場方面，港鐵投資物業總經理陳宛冰表示，黃竹坑站港島南岸商場The South Side 將打造為智慧型商場，將於2023年第三季開幕，提供約150個商戶，設230車位，商場將提供大型超市、戲院及設有表現場地。