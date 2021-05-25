全港獨有｜觀塘居屋頂層複式戶嗌715萬　呎價僅1.1萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-25 18:48

居屋市場出現罕見複式單位放盤個案。全港首個居屋屋苑、亦為全港唯一提供頂層複式單位的觀塘順緻苑，屋苑一個頂層複式戶推出放售，自由市場叫價715萬元，呎價約1.1萬元。

中原地產東九龍凱匯分行高級分行經理王能表示，上述複式單位為D座1個頂層單位，實用面積646平方呎，於半年前開始推出放售，最初叫價800萬元，惟近月把意向價下調至715萬元。

他又指出，由於屋苑屬早期的居屋，升降機不能直達上述頂層樓層，即住戶需要乘搭升降機至對落一層，然後再行上一層才能到達單位。他認為，雖然上述情況或對年老的住戶構成不方便，但單位始終屬罕有特色戶，估計亦會獲市場承接。

下層大廳寬敞 中間位置設水晶吊燈

上述複式單位實用面積646平方呎，為四房一套間隔，以意向價715萬元計算，呎價約11,068元。據代理提供的相片，該複式單位下層大廳寬敞，採光度充足，中間位置設有水晶吊燈。至於由單位上層望向下層，則會發現單位樓底特高。

該頂層複式單位享有開揚景觀。（代理提供相片）

順緻苑為全港唯一提供頂層複式戶的居屋屋苑

翻查資料，順緻苑為香港第一個居屋屋苑，鄰近飛鵝山、順利邨及佐敦谷公園。屋苑在1979年至1980年入伙，提供1,539伙，是香港唯一一個提供頂層複式單位的居屋屋苑。