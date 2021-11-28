公屋戶立志上車　儲錢7年400萬買納米私樓　90後：呢個係第一步

在港買樓靠「父幹」已成為新常態，不過，凡事總有例外，嘉欣為一名公立醫院護士，從小與家人居住在300平方呎的公屋單位，最擠迫時期曾有六個人共住。成長時期，嘉欣的居住環境缺乏私人空間，故畢業後，她利用七年時間「儲錢」存下100萬元首期，並於2019年斥資近400萬元買入元朗瑧頤一個面積約238平呎的開放式單位，總算擁有自己的小天地。

冀循序漸進地「樓換樓」

與嘉欣交談期間，發現她是一個有目標、對將來有追求的年輕人。 「細就細啲（現時單位），但呢個會係我嘅第一步。」她透露自己的「十年計劃，就是循序漸進地「樓換樓」，冀由現時的元朗開放式單位，日後換至市區的一房單位。

「買樓、供樓份錢都係自己出」

「今次買樓嘅錢全都是靠自己一手一腳，用七年時間儲返來。」是次以近400萬元入市，每月供樓支出逾1.2萬元。嘉欣指，「 買樓、供樓份錢都係我自己出，無人幫我！就算係屋企、朋友都無幫我！」她為自己不用靠「父幹」而成功買樓，感到自豪。

她指，自己為買樓，生活變得節儉，盡量做到「應使則使」，「連化妝品都唔會買太多，奢侈品就更加唔會諗。」她笑指，曾試過去旅行選擇早機，前一晚訓機場，以省卻一晚酒店開支。「個個女仔都會有一個好啲嘅手袋，但我想買樓，唔買袋啦。」

「慳出第一個本」再部署投資

「我好記得我一畢業嗰時，個戶口得二千蚊。所以我覺得我都幾叻，做咗幾年野，儲到100萬出嚟做首期買樓。」她透露，其上車之路首先是要「慳出第一個本」，然後再思考如何運用本金作投資，投身社會初期的她對投資一竅不通，便先從低風險產品入手，然後才涉足其他投資。

女護士嘉欣指，因作息時間問題，經常與同住的家人產生爭執。（歐嘉樂攝）

為上車拒租樓 忍受與家人爭執

堅持買樓，嘉欣有其「苦衷」。她解釋道，從小與家人居住在300平方呎的公屋單位，最擠迫時期曾有六個人共住，長大後，自己的工作是實行輪班制，當「返夜更」時，須工作至早上才回家休息，與家人的作息時間完全相反，令其無法好好休息。相反，有時候需要「返早更」，早上5點多便起床梳洗，打擾到家人，她坦言因此經常與家人產生磨擦爭執。

面對「同住難」，不少人會考慮先搬出去、租樓住，但嘉欣選擇忍耐數年，「我租樓等於幫人供樓，咁我就唔想咁。」如不少上車族的心態一樣，省卻租金支出，就是為了加快儲錢，達成上車目標。

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