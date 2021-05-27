明星盤晉環｜「大劉」舊愛七千萬掃兩伙　李克勤妻2584萬購三房

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-05-27 19:08

黃竹坑站新盤晉環的買家陸續曝光，吸引不少地產界「富二代」、銀行家族成員，以至明星藝人等相繼入市。其中，「大劉」劉鑾雄的昔日「紅顏知己」呂麗君（現改名為呂姵霖）斥逾7,055萬元掃入兩伙，啃辣稅逾千萬元；另外，本身居於南區壽臣山道的歌手李克勤妻子盧淑儀，亦斥約2,583.9萬元購入晉環一個三房單位。

「大劉」舊愛購兩伙 付辣稅逾千萬

市場消息指，呂姵霖本月中旬以合共7,055.2萬元購入晉環兩伙三房，單位位於1B座高層，兩伙面積同約919平方呎，分別作價3,518.8萬元及3,536.4萬元，呎價同約3.8萬元。資料顯示，兩個單位均需支付樓價15%的雙倍印花稅，即單計稅款已涉約1,058萬元。

呂姵霖過去不時涉足物業投資市場，如2018年以1.3億沽出甲廈力寶中心高層單位，不足兩年轉手帳面賺逾半億。

前港姐盧淑儀首置名義入市

另外，據土地註冊處資料顯示，晉環1A座中層F室，成交價2,583.9萬元，買家為盧淑儀（LO SUK YEE EMILY），與歌手李克勤的妻子中、英文名字相同，料為同一人。單位實用面積937平方呎，屬三房間隔，是次成交呎價27,576元。

是次單位涉及稅款約109.8萬元，即佔樓價4.25%，估計盧淑儀是透過首置身份入市。翻查資料，李克勤及盧淑儀二人於2012年透過公司名義，以約5,410萬元購入壽臣山道曉穎花園複式戶，實用面積2,045平方呎，呎價約26,455元。

+ 6 + 6 + 6

參考新盤晉環的買家，可謂星光熠熠，既有本地老牌家族後人、富二代、亦有明星藝人。例如甄子丹的妻子汪詩詩，早前斥逾3,400萬元購入晉環兩伙。

而屋苑其餘名人業主，包括有「金融界猛人」之稱的TOM集團前首席執行官王兟、老牌地產商莊士機構（0367）主席莊紹綏的孻仔莊家淦、本地紡織大王羅定邦家族後人羅君兒、大生銀行家族成員馬清楠、永義國際（1218）前主席官永義妻子等。