迪生創建兩億租旺角銀行中心廣場兩層巨舖　疫情後最大宗

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-05-27 20:26

受疫情影響，香港與內地一直未通關，不過有零售商卻以超過2億元高價，簽約租用核心區兩層巨舖，為期六年。以月租計，每月租金約300萬元，更成為疫情後月租最貴的租務個案。

上述租務個案為旺角彌敦道636號銀行中心廣場地下G01至03舖、06至19號舖，以及一樓17號舖，新租戶為主要銷售名貴商品的迪生創建（0113），租約期為6年，由今年8月25日至2027年8月24日，期間總租金2.16億元。以6年合共72個月計算，平均每個月租金約300萬元。

事實上，近年零售市場受疫情影響，一直甚少錄得大額租務個案，上述月租高達300萬元的租賃料為疫情後最大額個案。上述舖位業主為招商永隆銀行（3968）。

旺角彌敦道636號銀行中心廣場由招商永隆銀行持有。（資料圖片／鄧詠中攝）

銀行中心廣場地舖曾獲百老滙租用 月租450萬

翻查資料，上述銀行中心廣場的部分舖位，包括地下1至3號、8至13號及15號舖，面積約9,084平方呎，曾由連鎖電器店百老滙租用，不過在2018年租約期滿後遷出，該商戶的最後一份租約的月租高達450萬元。隨後該舖位獲屈臣氏以月租約230萬元租用，租金已較百老滙低49%。