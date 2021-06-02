屯門OMA OMA個別兩房貨尾大幅加價43%　周日發售37伙

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-02 17:35

永泰地產（0369）旗下屯門掃管笏的OMA OMA加推全新一張8號價單，提供22伙，同時更新舊價單，部分單位更大幅度加價，其中，屬於7號價單的一個兩房單位，最新價單定價為900.9萬元，呎價20,065元，較2019年11月首推時定價大幅高出逾43%或272.6萬元。項目將於本周日（6日）展開新一輪銷售37伙。

31伙折實售價低於一千萬

OMA OMA今日（2日）推出的新單位及有修訂的舊單位，合共涉37伙，戶型包括一房至三房間隔，折實售價由564.5萬至1,174.2萬元，折實平均呎價14,678元。當中31伙折實售價低於1,000萬元。

翻查該盤的價單資料，部分貨尾單位售價大幅上調，如7號價單的第1A座17樓G單位，實用面積449平方呎，兩房間隔，單位在2019年11月推出，當時價單售價為628.3萬元，惟最新價單售價已大幅上調至900.9萬元，升幅高達逾43%，價單呎價亦由13,993元升至20,065元。

OMA OMA本周日發售37伙

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指出，OMA OMA 臨近現樓，是次推出單位大部份均坐擁翠綠的內園景觀，中高層享青山灣海景，故相應上調單位呎價平均，調幅約5％至7%。

OMA OMA 於2019年起發售，樓盤合共提供466伙，包括標準及特色戶，預計關鍵日期為2021年12月26日。