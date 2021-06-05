柏傲莊III首輪售331伙　近百人排隊揀樓　有豪客掃6伙｜持續更新

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-06-05 12:01

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 今日（5日）進行首輪銷售，涉及331伙，入場單位折實售674.8萬元起，售樓廠設於荃灣愉景新城。

【11:20】發展商︰有望於下午全數沽清

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，A1組客人出席率近8成，首三小時已沽出逾70多伙，4房單位銷情暢旺，買家以家庭單位為主。當中有1組客購6伙，涉及金額約1億元。

黃浩賢續指，料首輪銷售會有望於下午全數沽清，主力推高層特色單位，若銷情理想將加推項目，開賣時間有待商議。

新世界發展營業及市務部總監黃浩賢料，首輪銷售會有望於下午全數沽清。﹙彭樂程攝﹚

【10：50】近百多名準買家及代理商在場等候揀樓盤

現場所見，近百多名準買家及代理商在場等候揀樓盤。因應政府防疫要求，現場人士保持1.5米社交距離。

【10:30】陳永傑：料本月一手成交達2500宗

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期疫情放緩，市場氣氛逐步升溫，望增強買家入市信心。他指今日該行出席率高見7至8成，於A1組中錄一組家庭客有意斥資逾1.2億元購入8伙。至於有份出席客戶當中，用家及投資者比例達8比2， 料入伙後呎租可達50至55元，他形容收租回報理想。

另外，客源方面，半數來自新界，九龍及港島分別各佔三成及兩成。料今日首輪推售331伙可一Q清枱，料發展商加推單位時加價約3至5%亦可被市場接受。他補充，本月一手樓市氣氛熱鬧，接連有新盤準備推出，料6月份一手成交可達2500宗。

首輪推兩張價單

發展商早前公布兩張價單，分別涉182及149伙，兩批單位的折實平均呎價分別為19,999元及21,368元，兩批單位的實用面積由310至1,022平方呎，包含一房至四房戶型。

根據銷售安排，大手組別優先揀樓，並分為2組進行，A1節最少購2伙及不多於4伙；A2節則可購1伙至4伙，每組買家必須認購1個3房或4房大單位；B組買家可購買1伙至2伙。