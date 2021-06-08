鄧成波家族6200萬元觀塘工廈　伯恩光學楊建文承接

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鄧成波家族成員繼續於市場上大舉沽貨。該家族持有的觀塘全層工廈物業，新近獲伯恩光學創辦人楊建文以6,200萬元購入。

據土地註冊處資料，觀塘開源道63號福昌大廈1樓全層工廈，以6,200萬元沽出，新買家為TOP NICE DEVELOPMENT LIMITED，其公司董事為伯恩光學創辦人楊建文及其妻子林惠英。

伯恩光學為玻璃螢幕製造商，產品涉及手機、平板電腦及其他光學裝置等，客戶包括蘋果公司、三星、華為、小米等手機生產商。據二月份發報的《福布斯》香港富豪榜，楊建文及妻子林惠英的身家高達約1,442億元，全港排第四位。

鄧成波12年前3000萬買入工廈

至於原業主為金杯投資有限公司，其公司董事包括鄧成波等，於2009年以3,000萬元買入物業，帳面賺3,200萬元或1.1倍。該全層工廈面積約10,640平方呎，成交呎價約5,827元。

鄧成波思念會於上周六舉行，楊建文及妻子林惠英亦有致送花牌。（蔡偉南攝）

此外，有消息透露，鄧成波家族持有的鰂魚涌英皇道1065號地下C舖，以約1.05億元沽出。舖位面積約3,325平方呎，現由銀行以每月約30萬元承租，租約期至2022年2月底。據了解，鄧成波家族於2011年，以4,200萬元購入該舖，持貨約10年帳面升值約6,300萬元或1.5倍。

鰂魚涌英皇道舖1.05億沽

綜合市場資訊，鄧成波在上月中旬離世後，該家族已累積沽出14項工商舖、住宅等物業，總成交金額接近15億元。

舖王鄧成波於5月14日離世。（資料圖片）

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