百億大刁｜合和九展將近落實100億易手　億京主席：差唔多搞掂

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-10 07:00

早前市傳獲億京積極洽購的合和實業旗下九龍灣國際展貿中心（九展），據最新市場消息，大額買賣將近落實，成交價約100億元，料成今年最大宗的商廈易手個案。市場新近流出一張促成交易的代理行慶祝相片。

億京余卓兒：「已經差唔多搞掂」

至於物業新買家，早前以億京發展呼聲最高。記者向億京發展集團主席余卓兒查詢時，余氏回覆表示，交易已經到達最後階段，「已經差唔多搞掂」，但暫未有公布。不過，市場消息透露，該宗巨額買賣已經落實，目前正進行盡職審查，早前亦有傳億京正為該宗買賣安排銀團貸款，涉及三家銀行。

第一太平戴維斯李偉文於相中高舉香檳拍照，背後布景版為九展外貌，寫上全港最大單幢商廈成交。

記者就上述消息向負責是次買賣的房地產服務商第一太平戴維斯作查詢，該行發言人表示不作評論。該行大中華區行政總裁李偉文則表示不便作回應。至於合和實業亦回覆指，對市場消息不作回應。

據了解，九展項目早在兩年前已低調放售，億京亦對項目感到興趣，並作出研究。由於九展目前地積比尚未用盡，具條件重建，最高能以地積比12倍發展，可建總樓面達逾287.76萬平方呎（包括不少於12.15萬平方呎展覽與貿易有關用途），較目前多110.26萬平方呎或62.1%。惟因增建樓面或牽涉更改土地用途等其他限制，須作補地價。

九展未用盡地積比率 重建可增百萬呎

資料顯示，九龍灣國際展貿中心地盤面積約23.98萬平方呎，樓高14層（另有4層地庫），總樓面面積約177.5萬平方呎，為包含會議、展覽、食肆、寫字樓、商業及停車場的綜合式物業。

事實上，億京發展過往在東九龍一帶，發展大量工商廈物業，如九龍灣恩浩國際中心、億京中心及富臨中心等，而在觀塘則有創業街萬泰利廣場、成業街電訊一代廣場、駿業街中海日升中心等甲級商廈項目。