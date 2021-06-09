信德何超瓊：料今年船務及酒店錄虧損　冀住宅收入可抵銷

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-09 17:20

信德集團（0242）行政主席兼董事總經理何超瓊今（９日）表示，疫情持續多時，香港尚未恢復通關，旗下船務及酒店料今年錄得虧損，不過集團屬綜合型企業，期望住宅項目帶來好收入，可抵銷虧損。

何超瓊續指，集團未來希望在香港加大投資，但在港覓地不容易，會密切留意機會。她又指，香港樓市在疫情下仍持續上升，屬好跡象，反映大眾對經濟回復有信心，市場有需求，她認為現時市場仍以用家為主，未見炒賣。

推盤非迎合港人移民 供分散投資

集團今年在新加坡有兩個住宅項目，其中一個將在港推售。她指，項目並非為迎合港人移民。港人一直傾向分散投資，只是過往集中投資倫敦等地，但新加坡其實也具投資潛力，適合作長線投資。

她又指，之前集團有優化旗下的旅遊業務，包括金光飛航船務重組，冀打造大灣區交通平台。而迄今集團在港尚未擁有自家酒店，她期望未來可在港開設自家品牌酒店。

仍在考慮「疫苗優惠」方式

近期各界積極「谷針」，被問到信德會否推優惠鼓勵市民打疫苗，何超瓊表示，相關優惠仍在考慮中，因其業務多元化，冀優惠可適用於集團各業務的服務，包括優惠及禮品。她又指冀通關後，船運重啟，港人可利用禮券到澳門，但不希望只側重於澳門。

何超瓊今日出席旗下新加坡首個豪華住宅項目「柏皓」的記者會，屬單幢盤，在港亦設展銷廳，至今已售出13伙，其中，最貴售價一伙達兩億港元，面積5,900平方呎，呎價為3.8萬港元，創新加坡呎價新高，買家為當地客人。另系內另一項目蘭心居，共14伙大單位，不公開發售。