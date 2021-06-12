柏傲莊III暫售292伙　佔可售單位數目86%　大手時段沽出188個單位

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-12 18:44

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III 今日（11日）展開次輪銷售，提供338伙。該盤本輪銷售共接獲30,108票，是1997年後首個新盤錄逾3萬票 ，迫近歷年榜首紀錄。

【18:00】

截至5時許，消息指，至今暫售出292伙，佔今可供銷售單位數目86%，當中A1組及A2組合計售出188伙。目前B組細單位買家揀樓中，暫時售出104伙。

【13:30】

售樓處外已有逾百名B組買家排隊，待入內揀樓。

【12:30】

新世界營業及市務總監黃浩賢指出，截至上午11時，A1組大手組別提供80伙，暫錄約77伙單位獲認購，該組三房戶率先沽清，暫錄35組大手買家。其中一組買家連購4伙，包括3伙四房及1伙兩房單位，涉及金額逾8,500萬元。

他預期次輪338伙有望於今日內沽清，又指出柏傲莊 III獲大量向隅客支持，買家以用家為主，亦有家庭客及希望提升居住質素的換樓客。他亦表示，與合作夥伴最快在明日加推新一批單位，戶型函蓋一至四房，涉及單位數目或不足200伙，部份單位會以招標形式發售。

黃浩賢又指出，柏傲莊第一及第二期合共售出2,103伙，套現近240億元；目前第一及第二期單位尚餘不足100伙。從第一期開售至約9個月時間，已售出整個項目3,090伙約80%單位，公司對銷售成績感到滿意。

他表示稍後會推出第一及二期餘貨單位，特色單位會透過招標推出。

料後市出現價量齊升

在談及樓市前景時，黃浩賢指出市場由用家主導，預料後市會出現價量齊升；又指出從項目收票數目反映出市場需求旺盛，為迎合市場需求會盡量加推單位應市。

次輪發展的338伙全屬3號價單，該批單位包括32伙一房戶、139伙兩房戶、106伙三房戶 、61伙四房戶，實用面積由307至1,022平方呎，折價售價由688.9萬至2,590.0萬元，折實呎價18,498元至25,952元。