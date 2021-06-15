打針抽豪宅｜凱滙驗樓獲96分　大門竟成失分位　平台隔音真貼心?

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-06-15 08:45

近日打針抽豪宅，成為全城熱話，終極大獎為由信和集團與華人置業捐出的觀塘新盤「凱滙」一個2期3座極高層一房單位，價值1,080萬元。雖說單位是免費送出，但樓宇質素亦相當重要。隨凱滙1期近日陸續收樓，《香港01》記者偕資深驗樓師賴達明（明哥）親身前往凱滙，進行交樓質素大檢驗。

是次驗收單位為1座中層G室，實用面積828平方呎，三房一套連儲物房。經明哥仔細檢查後，全屋均沒有發現漏水、玻璃崩裂或氣泡、空心磚及空鼓批盪等問題。主要扣分位是輕微刮花及污跡等少瑕疵，總評分達96分，為信置交樓最高分的項目。不過，由於單位座向東南，日後前方將有重建地盤，景觀或受阻，興建時亦有機會受噪音、沙塵等困擾。

大門不能自動關上 成主要失分位

根據防火條例要求，住宅單位的大門及廚房門均需具備擋火功能，並且能夠自動關上。惟驗收單位時，發現大門打開後未能自動完全關閉，門與門框之間仍留有一條少空隙。

明哥指，單位位處較高層，如氣壓太大，打開門後氣壓有機會頂住大門，致其不能完全緊閉。他指，此修繕問題需要從調整門鼓入手，略為調教門鼓位置速度。由於此看似「小問題」未能達至防火條例標準，有機會造成家居安全隱患，成最嚴重扣分位。若不妥善處理，日後一旦發生火警後果可大可小。

工人疏忽造成污漬及刮花痕

至於單位的其他瑕疵，大多來自污漬及花痕。明哥指，一般而言，此類污漬及花痕是由於裝修工人未有做足表面保護措施而造成。若施工時有做足保護措施或完工後有做好全屋檢查清潔，則可避免扣分。

出現刮花的地方包括廚房門、窗欄玻璃、窗框及露台圍欄等。另外，睡房的牆身油漆有污跡及不平滑。明哥表示，上述問題均需發展商作飾面處理修繕，瑕疵只影響外觀，對實際使用及安全沒有影響。玻璃亦毋需整塊更換，如更換工程弄及周邊防水膠則更為麻煩。

+ 5 + 5 + 5

由於凱滙鄰近港鐵觀塘站及觀塘道等，噪音問題亦是業主所關注。是次驗收單位座向東南，側向港鐵站及裕民坊方向。主人房其中一面向西南、面向馬路。發展商按環保署的環境評估要求，在主人房安裝隔音「梗窗」，隔音之餘也保留景觀。

外望港鐵站 工作平台設隔音玻璃

明哥亦大讚單位採用「雙層中空玻璃」作玻璃幕牆，物料可隔熱、隔音和節能。他指，以往此物料多用於甲級寫字樓，近年開始用於住宅單位。另外，單位的隔音窗少有地延伸至工作平台。「將隔音玻璃裝到戶外空間係個好設計，發展商考慮到屋主有機會打開工作平台通風，所以喺戶外裝隔音玻璃，盡量減低噪音對單位嘅滋擾。」

記者當日身處工作平台現場，感覺環境並非嘈吵，惟由於平台非密閉空間，若日後有重建地盤，不排除隔音作用有限。

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士多房設冷氣 惟不足夠放睡床

此外，單位的主人房連接工作平台亦少有地用上趟門分間，避免如一般使用掩門向外開關而限制空間的使用。明哥大讚發展商細心，估計此趟門設計在造工及成本上要求也較高。

此外，單位設有士多房，屬長形間隔，發展商更在士多房內設置冷氣機，方便屋主放置需要恆溫保存之物品。然而，不少家庭或會考慮把士多房當作工人房使用，明哥指，現場量度士多房的內櫳面積只有約3呎乘5呎，未必足夠放置睡床。

是次驗收單位位處中層，主景觀向東南，現外望為觀塘區舊樓等開揚市景。惟值得留意，日後與凱滙一街之隔、現為同仁街臨時小販市場、以及前賽馬會健康院普通科門診診所，未來擬重建為寫字樓連酒店，而房間向南一點則是重建中的裕民坊，日後有機會影響1座中、低層單位的景觀及採光，興建時亦或會有噪音、沙塵等困擾。

【同場加映：浴室】

明哥仔細驗收單位的浴室後，完全沒有發現任何漏水及用料等問題。

+ 2 + 2 + 2

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

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