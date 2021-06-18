中環商業地收6份標書　長實、新地入標　恒地獨資競投

撰文： 蔡偉南 黃祐樺 最後更新日期： 2021-06-18 17:09

將挑戰本港歷來最貴重地皮紀錄的中環新海濱3號（民耀街）商業地，於去年12月18日推出招標，為期半年的招標期於今日（18日）中午結束。地政總署公布，該地皮共接獲6份標書。

據政府總部現場所見，該商業地在中午截標時，接獲至少6份標書，已確認的入標財團包括長實集團（1113）、新地（0016），而信和置業（0083）則夥拍招商局置地（0978）及鷹君集團（0041）合組財團入標。

梁志堅：招標反應好 九倉名義入標

此外，會德豐地產主席梁志堅回覆表示，集團以九龍倉集團（0004）名義入標，認為是次招標反應好，相信與地點吸引有關，成功吸引數間大型發展商入標競投。不過梁志堅未有透露是次獨資入標。

恒地獨資競投

至於擁有中環國際金融中心權益的恒地（0012），早前向傳媒表示一定會參與競投。恒地回覆確認，該集團獨資競投中環新海濱3號（民耀街）商業地。而在中環擁有多幢商廈的置地公司則回覆表示，不會評論個別投標。

動用4人運送設計模型

有別於往常的做法，是次中環商業地由於採用「雙信封制」，有關出價標書在政府總部遞交，同時，項目設計模型（非標金建議書）則於佐敦彌敦道345號永安九龍中心遞交。

記者早上前往佐敦永安九龍中心守候，期間有個別發展商遞交有關中環新海濱商業地之項目設計模型，更需要動用4個人一起運送。

中環新海濱3號（民耀街）商業地，鄰近ifc。（羅君豪攝）

估值370億至645億

資料顯示，上述地盤面積51.6萬平方呎，預計提供達184.3萬平方呎樓面，主要作商業及零售用途，亦要提供休憩設施，其中22.8萬平方呎樓面需要用作興建停車場及政府、機構或社區用途。扣除相關面積後，實際餘下約161萬平方呎商業樓面。

綜合市場就上述地皮的估值，由約370億至645億元不等，預計每呎樓面地價約2.3萬至4萬元，以總價計，有力問鼎本港歷來最貴重地皮。

五個月內公布招標結果

地皮以龍和道作界線，分為北面 （Site A） 及南面 （Site B） 兩部分，現時位於Site B的郵政總局及天星碼頭停車場將會重置。而中標財團必須興建一所新郵局、提供325個車位的公眾停車場及兩間公廁。

其中新郵局必須於2027年底前完工後無償交回政府。今次由於採用「雙信封制」，政府評審標書時間較長，賣地章程顯示地皮最遲可於今年11月12日才公布結果，距離截標時間長達五個月。