柏傲莊 III 今賣173伙　暫沽70伙　黃浩賢：大手客半億掃3伙

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-06-20 16:41

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的沙田大圍站柏傲莊 III，今（20日）父親節開賣219伙，當中173伙以價單形式發售，其中3伙屬撻訂貨。另首次以招標形式發售46伙四房「樓王」單位。項目昨截收逾3.05萬票。

【13:00】傳暫售出70伙

市場消息指，截至下午約1時，項目暫售70伙單位，佔可供銷售單位約四成。

【11:00】黃浩賢：大手客5400萬買三伙

新世界營業及市務總監黃浩賢指，第三輪推售173伙單位，截至上午11時許，A1組提供59伙，暫錄34伙單位獲認購。當中錄15組大手買家，其中一組大手買家購入三伙作自住用途，包括兩伙三房、一伙兩房，涉資5,400萬元。

至今項目第三期暫沽700伙，套逾100億元。黃浩賢指，相信可沽清或近沽清。而招標單位料呎價可挑戰逾3萬元。整個柏傲莊第一至三期暫沽出2,803伙，佔項目逾九成，套逾337億元。

撇除3伙撻訂貨，項目早前加推的第4號價單，涉及170伙，包括27伙一房戶、50伙兩房戶、58伙三房戶、35伙四房戶，實用面積由285至1,022平方呎，折價售價由737萬至2,897.9萬元，折實呎價由18,760元至 29,037元。整批折實平均呎價約24,858元。