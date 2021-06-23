利嘉閣：5月中細價二手樓成交佔比創歷史新低

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-06-23 17:45

綜合土地註冊處最新資料，今年5月份全港共錄3,655宗價值800萬元或以下的二手住宅買賣登記，佔同期整體二手住宅買賣登記的5,722宗，比例約63.9%，按月跌2.6個百分點，再創歷史新低，反映中高價物業近期較受追捧。

參考7個銀碼組別中，中細價物業的兩大主流銀碼，佔比均見下跌，其中銀碼介乎601至800萬元物業的跌幅最大，佔比由27.4%減少1.8個百分點，至25.6%；而銀碼介乎401萬至600萬元者亦跌1.4個百分點至28.1%。

逾千萬豪宅成交佔比升幅最大

反之，中高價物業交投佔比全線上升，銀碼介乎1,001萬至2,000萬元的組別錄得1.8個百分點的最大升幅，達14.3%；而801萬至1,000萬元、2,000萬元以上兩類，亦分別上升0.2及0.5個百分點至17.5%及4.2%，可見中高價物業買賣佔比再創歷史新高。

二手市場中，逾千萬中高價物業的買賣佔比再創歷史新高，較受市場追捧。

報告以十大活躍成交地區作分析，顯示5月全港10個中細價二手住宅買賣登記量，最活躍地區的登記宗數錄得九跌一升。當中以沙田區跌勢最急，上月僅錄155宗，按月下跌24%，而登記量較多的元朗區及將軍澳區亦分別跌21%及19%。至於登記量最多的屯門區，上月亦只錄得293宗登記，按月也大減20%，反映中細價樓交投轉弱。

陳海潮：料6月份中高價樓佔比提至36.7%

陳海潮指出，隨疫情表現穩定，經濟維持復甦，加上最新失業率連續下降，有利刺激換樓客及投資者入市中高價物業，近月1,000萬元以上住宅交投有上升，料趨勢持續。

6月份截至20日止，1,000萬元以上二手住宅買賣佔比高達18.8%，連升兩個月，創近二十五個月新高。他預料，整個6月份中高價樓買賣佔比將續創歷史新高至36.7%，意味中細價樓買賣佔比將續下試63.3%的連月新低。