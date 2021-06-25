粉嶺高爾夫球會旁住宅地收至少15份標書　長實、信置及恒地入標

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-06-25 12:43

鄰近粉嶺高爾夫球會及北區醫院的住宅地皮將於今（25日）截標。據悉，現場收至少15份標書，入標財團包括九龍建業、建灝地產、長實集團（1113）、信置（0083）、英皇國際（0163）、恒地（0012），永泰地產（0369）、華懋、佳兆業集團（1638）、以及近年主要在內地發展的漢國置業。

漢國地產策劃董事李振彪表示，地皮規模適合集團發展，是次獨資入標競投，又指是次屬「回流」香港發展。他又認為，香港住宅需求大，希望投得地皮，未來也會繼續在港投地。建灝地產行政經理林綺華表示，該集團獨資入標，認為地皮交通不太完善，惟地皮四正，若投得地皮將興建中小型單位。

上述地皮為粉嶺粉錦公路與青山公路－古洞段交界的丈量約份第91約地段第4076號用地，地盤面積約47,362平方呎，最高可建樓面面積約284,175平方呎。市場預計，上述地皮每方呎樓面地價約5,000至8,000元，即估值約14.2億至22.68億元。

有測量師表示，上述地皮位置較遠離未來鐵路站，同時亦預計古洞站未必可於項目入伙前通車，交通暫時較為不便，地皮規模比較細，投資金額不高，料可吸引中小型發展商參與競投，估計樓面地價約6,500元。

高爾夫．御苑近月二手成交呎價約1.5萬

上述地皮位於已經入伙近兩年的住宅項目高爾夫．御苑的東面。近月該屋苑亦有錄得成交個案，如一個實用面積約961平方呎的低層單位，於本月以1,424萬元沽出，呎價約1.48萬元，而在5月份屋苑一個面積約277平方呎的高層戶，以438萬元沽出，呎價1.58萬元。