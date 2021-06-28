差估署：5月樓價指數報393.7點　按月升0.6%　距歷史新高僅差0.8%

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-28 11:25

差估署今（28日）公布，截至今年5月份，私人住宅售價指數報393.7點，按月上升0.6%，連升五個月，指數創2019年6月393.7點後的新高水平。至於今年首五個月樓價指數累積錄3.6%的升幅。

若與較2019年5月的歷史高位396.9點，僅3.2點或0.8%的距離。

中小型單位樓價續升 E類單位連跌兩個月

按五類單位戶型劃分，樓價呈「四升一跌」，中小型單位升幅較高，實用面積429平方呎以下的A類單位和實用面積430至752平方呎的B類單位，5月份樓價指數報439.9及377.7點，分別按月升1%及0.4%。而實用面積753至1,075平方呎的C類單位，指數報346點，按月升1.1%。

至於大型單位方面，實用面積1,076至1,721平方呎的D類單位，5月份報331.4點，按月升0.9%；實用面積1,722平方呎或以上的E類單位，同期報數報323.6點，按月挫0.73%，不過今年累積升幅高達3.15%。

租金方面，5月份租金指數則報177.９點，按月升0.28%，較上月漲幅有所收窄，今年暫錄約0.73%的累積升幅。

萊坊林浩文：預期Q3破頂

萊坊執行董事，估價及諮詢部主管林浩文指，近日樓市持續暢旺，而指數升幅比預期好，疫情好轉，有利買家入市意欲，現時樓價的表現比想像中好，預期樓價會在第三季破頂。

他續指，相信發展商會積極推盤，估計今年一手樓銷售仍然十分熾熱，這股購買力應該可以持續到第四季。如果年底前可以通關，相信部分內地的購買力會湧入香港，尤其豪宅市場。在現時情況及數據分析下，預期今年全年樓價會上升5%，表現會比之前預計的為好。

租務市場方面，萊坊認為租金受經濟及失業率影響，估計租金今年會向下調整，代表今年的租金回報率會持續偏低。

林浩文建議，雖然樓價高企政府沒有減辣空間，但希望政府可以放寬SSD ，以增加二手供應量，亦可避免買家湧向一手樓，以及可以協助有現金流壓力的業主套現或減輕負債。