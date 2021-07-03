維港1號首輪銷售400伙　A組客僅借一成按買1500萬三房｜持續更新

撰文： 容婌維 黃祐樺 最後更新日期： 2021-07-03 11:08

中國海外（0688）位於啟德跑道區的新盤維港1號，今日進行首輪銷售，涉及400伙。

根據銷售安排，A組大手組別優先揀樓，每組客人最少買1伙598平方呎之上「特選單位」，或2伙普通單位。A組時段完結後餘下的伙數則由B組買家以先到先得形式選購。

維港1號首批涉3張價單，分別涉182及149伙，3批單位的折實平均呎價由22,977元至27,760元，首輪出售400伙實用面積由329至765平方呎，包含一房至三房戶型。

買家鄧生買入價值逾1,500萬的三房單位，作自住之用。（黃祐樺攝）

買家鄧生：借一成按揭 購三房作自住

買家鄧生坦言，自己在紅磡已經有兩、三層樓收租，但並沒有出售的打算。他又指，今次購買維港1號是因為該樓盤屬於臨海地段，景觀吸引。同時睇好該區發展，又認為價錢覺得相宜，故打算借約一成按揭，則約200多萬，買入一間價值逾1,500萬的三房單位，作自住之用。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑睇好下半年樓市發展。（黃祐樺攝）

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德首個跑道區住宅項目「維港1號」今天首輪開售首批400個單位。公司買家出席率超過7成，客源遍布港九新界，長線投資者佔當中4成。

他認為，過去10年啟德新區處於發展期，屯馬線全線已正式通車，意味啟德正式踏入收成期，維港1號位處跑道區，享內灣海景，入場價吸引。陳永傑相信首批單位可「一Q清袋」，又透露有買家有意購入2間3房戶，以即供價計，涉資約3,600萬元。

疫情受控，加上低息環境下，2021年上半年一手成交錄約8700宗，較去年同期上升27%，屬好現象，料下半年走勢繼續向好。