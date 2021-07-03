實力買家手揸幾層樓收租　僅借一成按揭　斥1500萬購維港1號三房

撰文： 容婌維 黃祐樺 最後更新日期： 2021-07-03 17:11

中國海外（0688）位於啟德跑道區的新盤「維港1號」，今日進行首輪銷售，涉及400伙。截至下午約1時許，市場消息指，暫沽約120伙。

根據銷售安排，A組大手組別優先揀樓，每組客人最少買1伙598平方呎之上「特選單位」，或2伙普通單位。

手持紅磡區兩三層樓收租

實力買家鄧生接受訪問指，是次計劃借約一成按揭，大約200多萬元，買入一間價值逾1,500萬元的三房單位，用作自住用途。鄧生認為，位於啟德跑道區的維港1號屬臨海地段，景觀吸引，看好該區未來發展。

另外，鄧生在訪問中透露，他個人在紅磡區已有兩、三層樓收租，但並沒有打算出售。

【兩房連裝修＋交樓標準示範單位】

+ 6 + 6 + 6

較同區新盤低水

維港1號為啟德跑道區首個新盤，全盤1,059伙，最細一房單位實用面積329平方呎起。首張價單涉及212伙，包括一房至三房戶型，折實最平售價由656.3萬元起。整批單位折實平均呎價22,977元，較同區另一新盤THE HENLEY I 首批低13%，甚至比同區部分二手呎價還低。

項目首批212伙，實用面積介乎329至643平方呎，價單定價由758.8萬至1,912.7萬元，以最高折扣13.5%計，折實售656.3萬至1,654.4萬元。價單呎價由22,994元至30,295元，折實呎價由19,888元至26,204元。

而今日開售的400伙，涵蓋1房至3房戶型，折實價由656.3萬元至2,108萬元。市場消息指，項目累收逾7,500票，超額認購17.75倍。

【三房連裝修示範單位】