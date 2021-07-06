擬赴港上市　內地金行老鳳祥棄守旺角旗艦店　舖租即插六成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-06 08:30

內地百年老字號、中國最大金鋪上海老鳳祥金行，過去數年積極在本港核心消費區開店，搶佔本港零售金業市場，近日更擬轉赴港上市。惟與此同時，品牌卻棄守其租用六年的旺角亞皆老街及西洋菜南街交界旗艦店，上月已經遷出，舖位新近意向租金即時大挫逾六成。

舖位高峰期月租220萬

翻查資料，老鳳祥於2015年首度進駐香港，於昔日自由行重點區份銅鑼灣及旺角均有「插旗」，分別設有兩間及三間分店。其中，旺角亞皆老街67及69號地下連67號閣樓，位處新之城及港鐵站出口對面，屬單邊位置，門面甚為搶眼，面積約2,300平方呎，於2015年獲老鳳祥以每約220萬元高價承租，呎租約957元。

隨後在2018年續約時，租金已回落至180萬元。及至今年6月份租約期滿，老鳳祥決定不再續租。近日記者經過上址，舖位的招牌已拆走。

上述舖位由資深舖位投資者黎永滔持有，目前正以月租約80萬元重新放租，此租金水平較老鳳祥高峰期月租約220萬元，大跌六成；較再對上一手租客、連鎖服裝店鱷魚恤2006年承租的租金約98萬元，亦低約18.3%。

事實上，本港核心消費區的舖位，過往被售賣奢侈品、珠寶、鐘錶等行業拉高租金水平。隨著零售市況回落，這批行業租客撤出，舖位租值即時「現形」。

先後棄租旺角、尖沙咀兩舖 租金無以為繼

除上述旺角旗艦店，老鳳祥早前亦棄租另一核心區高租舖位，位於尖沙咀海防道53至55號海防大廈地下5號舖連閣樓，面積約2,000平方呎，同樣為來港初期、2015年以每月約200萬元承租，呎租高達約1,000元。不過老鳳祥僅租用了三年，2018年3月份約滿便退租。

上述海防道舖位現由皇玥餅店承租，月租僅約30萬元，較老鳳祥高峰期的月租約200萬元，大幅回落約85%。

翻查資料，隨上述兩間早期落戶的分店已結業後，老鳳祥目前在港仍有11間分店，分佈在港九新界。其中，銅鑼灣及旺角兩區目前仍各保留兩間分店，其餘分店則分布尖沙咀、將軍澳、沙田、馬鞍山、屯門、元朗及荃灣等。