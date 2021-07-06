跑馬地黃泥涌道地舖業主勁輸1700萬　專家拆解區內連環蝕讓原因

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-06 13:32

跑馬地黃泥涌道一段位置遠離銅鑼灣旺區，舖位商戶走中高檔路線，非主打民生消費，疫市下舖價缺乏支持。過去半年，黃泥涌道一段連錄三宗蝕讓，新近一宗由傢俱店租用的地舖以6,250萬元易手，原業主持貨六年，實際損手逾1,700萬元離場，單計蝕讓金額，已足夠在區內購入兩房住宅單位。

黃泥涌道半年連錄三宗蝕讓

據土地註冊處資料，黃泥涌道55號翠景樓地下B號舖，位置近藍塘道入口，上月4日以6,250萬元沽出。原業主於2015年2月份以7,236萬元購入上述舖位，以新成交價計算，是次易手帳面損手986萬元，期內貶值13.6%。

黃泥涌道55號翠景樓地下B號舖（右邊舖位）以6,250萬元沽出，帳面跌價13.6%。（網上圖片）

若再計及買入舖位時的稅款615.13萬元，以及買賣兩次的代理佣金共134.8萬元，估計賣方實際蝕讓約1,736萬元。上述舖位面積約2,000平方呎，新成交呎價約31,250元，舖位現由傢具店承租。

參考區內個別單幢樓如華翠臺、駿馬閣等，兩房單位近期叫價由1,380萬至1,700萬元不等，即上述舖位的蝕讓金額，已足夠在區內買多一伙住宅單位收租或自用。

事實上，近年黃泥涌道連接多個舖位錄得蝕讓，如黃泥涌道67至69號地下B舖，面積約4,300平方呎，同由高級傢俱店租用，今年2月以約6,900萬元沽出，較原業主2010年購入價7,700萬元，帳面蝕800萬元，貶值一成。此外，黃泥涌道51號地下2號舖，去年12月以約3,900萬元沽出，雖然較2015年購入價3,800萬元略高，惟計及雜費後，估計仍需要實蝕逾200萬元。

個別商戶風格「老餅」難吸人流

盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興指，跑馬地一帶舖位過往向來以「貴價、高級」定位，惟近年區內未有大型新樓盤落成，區內人口逐漸老化，且整體經濟環境轉差，外區市民甚少前往該區消費，人流不足，舖位價值回落。

他指出，黃泥涌道不少商戶為高檔傢俱店或燈飾店，產品傾向歐陸式風格，直言較為「老餅」，整條街道欠吸引力。他續指，2016年自由行效應轉弱後，跑馬地區內舖市已經開始走下坡，近一年更開始出現蝕讓，直言他個人近年已甚少沾手該區舖位。