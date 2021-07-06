新世界西貢沙下地皮再闖關　申建15幢住宅　涉972伙

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-06 15:51

新世界（0017）等持有的西貢沙下大網仔路一幅用地，三年前向城規會申請發展86幢住宅，惟因有機會對沙下的考古研究價值造成負面影響，遭到拒絕。發展商新近就地皮再度入紙闖關，擬建住宅幢數大幅減至15幢，不過伙數則提高約37%至972伙。

據城規會資料，上述地皮位於西貢沙下丈量約份第221約多個地段及毗連政府土地，地盤面積約637,908平方呎，當中政府土地佔75,349平方呎。

項目計劃以地積比率1.5倍發展15幢4至10層高的住宅大樓，可建住宅樓面956,862平方呎，另設一幢兩層高會所。項目同時提供816個車位，當中私家車位佔698個。

項目計劃以地積比率1.5倍發展15幢4至10層高的住宅，可建住宅樓面95.6萬平方呎。（城規會資料）

2018年申建86幢低密度住宅 涉711伙

申請人指出，在2018年就上述申請地點遞交發展計劃，當時計劃發展86幢3至8層高的住宅，提供711伙。

不過城規會在去年6月駁回申請，拒絕原因是申請人未能證明擬議發展計劃不會對沙下具考古研究價值地點造成負面影響。申請人指，是次已更新的發展計劃，不會對上述考古及地區交通事宜構成影響。

項目鄰近考古場地

翻查古物古蹟辦事處資料，沙下是本港有史以來最大規模的田野發掘之一，發掘面積達3,000平方米，出土大量新石器時代晚期及青銅器時代的遺跡和遺物，尚有不少漢代和宋明時期的文化遺存，對研究本地史前文化編年提供寶貴的資料。