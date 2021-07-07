何文田傲玟再延遲交樓 　高銀：大部分買家考慮繼續等

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-07 16:56

高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有的何文田傲玟，早前把交樓日期延至7月6日，不過發展商今日（7日）公布，項目施工期將再延誤，惟未有透露實際交樓日期。

發展商公布指，傲玟早前已取得佔用許可證（Occupation Permit，又稱入伙紙），惟受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，部分建築材料未能如期運送，導致施工期延誤。

發展商昨日（6日）已通知各買家有關的項目需要延遲交樓，大部分買家初步表示會考慮繼續等候成交。發展商又指，公司會與受影響的買家保持緊密溝通，並按照買賣合約之條款跟進處理事件。同時會繼續監測項目工程進度，務求令項目盡快完工。

翻查資料，傲玟於2019年起推售，最初預計交樓日期為2020年11月底。至去年10月高銀更新樓書的預計交樓期至今年5月29日。惟今年5月31日，發展商公布受疫情及天氣影響，需要延遲交樓，當日計已較原定日期遲了六個月。然而，是次再公布要延期，且未有再透露新交樓日期。

據成交紀錄冊顯示，自2019年11月推出至今，傲玟累售約26伙，佔項目單位總數401伙的6.5%。今年4月，項目1座複式戶以1.211億元沽出，呎價達5萬元，惟買家其後撻訂，料損失逾600萬元。

長實愛海頌延遲交樓210天

另邊廂，長實集團（1113）長沙灣愛海頌亦出現延遲收樓情況，愛海頌原定於今年6月30日交樓，不過，有樓盤買家向傳媒透露，發展商早前已決定延遲至今年9月30日才交樓，即推遲三個月。

但愛海頌的買家新近又接獲發展商通知，該樓盤的關鍵日期再延長210天，至2022年1月26日才交樓。發展商向樓盤買家發信表示，基於暴動或騷亂、不可抗力事件、及惡劣天氣延遲建築等理由，項目延期210天。

長沙灣愛海頌由四座住宅大樓組成，提供876伙，於2019年10月推售。