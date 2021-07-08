柏傲莊III重建｜港鐵：高度關注　已要求發展商徹查及跟進

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-07-08 15:49

新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展的大圍站柏傲莊 III ，因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建，料需延期交樓約九個月，原定預計關鍵日期為2023年6月30日，即現延至約2024年3月底，受影響的住戶涉846戶。

港鐵表示，於周二（6日）收到大圍站物業發展項目主動通知，確認正在興建中的柏傲莊第三期的兩座住宅樓宇部分牆身結構的混凝土，在最近的強度測試中未達獲批設計的要求。

港鐵表示，高度重視其物業發展項目的質量，對此事十分關注，已要求發展商提交詳細徹底調查的報告及作出跟進，以確保相關樓宇符合已獲批設計的要求，並充分考慮受影響買家的利益。

港鐵指出，新世界在通過公開招標程序及與港鐵簽訂協議後，受委託發展此項目，負責項目的設計、建造、協調及監督質量以完成工程，並需符合相關法例及法定要求。涉事的兩座樓宇的建造工程現已暫停，有待發展商全面調查事件及盡快落實妥善的補救方案，確保達到政府監管部門的要求及通過審批。與此同時，港鐵亦要求發展商對項目其他座數樓宇的施工質量進行確認。

港鐵已敦促發展商在跟進過程中必須充分考慮買家的利益。發展商會主動聯絡受影響的柏傲莊第三期買家，並提供適切的跟進方案，亦已就事件設立專屬的熱線電話，方便買家查詢。