柏傲莊 III 重建｜銷監局：如買家認為賣方未履行合約可民事訴訟

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-07-08 20:45

新世界（0017）今（8日）公布，主動拆卸及重建大圍站柏傲莊 III，項目料需延期交樓約九個月。就此，香港地產建設​商會執委會主席梁志堅表示，雖然未知實際詳情，但認為「今次屬個別事件，做錯事唯有自己承擔，新世界承擔得起。」

梁志堅稱屬個別事件 「新世界承擔得起」

梁志堅稱，「我自己都係新世界出嚟，我十年前離開新世界，佢地一直都做得好好，不過有時總會有錯失。」。他認為，出事範疇主要在地盤工地，現場實際情況公司管理層未必第一時間掌握。他預計，今次事件不會令市民對港樓失去信心。

料市民不會對港樓失信心

翻查資料，梁志堅早於1970年代加入新世界，為新世界系的開國元老，曾擔任新世界發展公司秘書及總經理，及至2011年離開時為公司非執行董事及首席顧問。至2012年初，梁志堅轉至會德豐，並擔任會德豐地產主席至今。

銷監局：若買家認為賣方未有履行合約 可民事訴訟

此外，記者就柏傲莊 III的情況向一手住宅物業銷售監管局作查詢，有關樓盤的關鍵日期事宜，以及發展商提出的補償方案是否屬可行方案，該局回覆表示，《條例》規定買賣合約須載有強制性條文，述明賣方須於認可人士批予延期後的14日內，向買方提供有關延期證明書的文本。

另外，買賣合約亦述明，如該發展項目未能在指明的日期或任何經延展的日期起計的6個月內完成，則買方可撤銷該合約，而在該情況下，賣方須於撤銷後的7日內，將買方根據本合約支付的所有款項，連同該等款項的利息，退還買方。

該局又指，假如買家認為賣方未有履行有關合約條文，可考慮就其應有的權利向賣方提出民事訴訟。