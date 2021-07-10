維港1號次輪銷售286伙　暫沽117伙｜持續更新

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-07-10 16:36

中國海外（0688）位於啟德跑道區的新盤維港1號，今日（10日）進行次輪銷售，涉及286伙。折實最平售價由798.8萬元起。首輪收約2,800認購登記，以推售之286伙計算，超額認購約9倍。

【16：23】暫沽117伙

市場消息指，截至下午3時半，A組優先大手客時段已沽出31伙，B組則沽出86伙，合共117伙。

【12：30】布少明：投資客比例佔約4成

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，維港1號首輪銷售理想，投資客比例佔約4成，並有客人斥約3,800萬元連購2個3房戶作投資。美聯客戶中，九龍區客人佔約6成，新界區及港島客佔約4成。

他又指，是次入票客人中，約4成為長線投資客，料項目入伙後實用呎租可望達約55至60元水平，回報率約3厘。

【11：30】陳永傑：3房受追捧

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，維港1號次輪銷售今早A組揀樓時段，3房仍受追捧，佔逾9成。

陳永傑表示，截至昨日，7月一手成交逾620宗，預料7月份一手成交可達2500宗。雖然昨日公布的中原城市領先指數CCL出現回調，但相信只是非常短暫的整固表現，二手樓價走勢依然向上，本月二手樓價有望衝破歷史高位。

啟德跑道區新盤維港1號。

根據銷售安排，首日銷售，A組大手組別會優先揀樓，每組客人最少需買一伙598平方呎之上「特選單位」，或兩伙普通單位。A組時段完結後，餘下伙數則由B組買家以先到先得形式選購。

維港1號次輪銷售涉3張價單，銷售單位折實售價由798.8萬元至2,357萬元，實用面積由330至766平方呎，包含一房至三房戶型。