維港滙 II 上載樓書　兩房或以上佔八成　開放式僅26伙

撰文： 容婌維 最後更新日期： 2021-07-12 13:10

會德豐地產、信和置業（0083）、嘉華國際、世茂房地產及爪哇合作發展的西南九龍維港滙 II 今日（12日）凌晨突撃上載樓書，合共提供564伙，實用面積介乎256至3,029平方呎，標準戶提供開放式至四房戶型，另設1伙五房複式戶，及其他連平台、天台特色戶，預計關鍵日期為2023年5月31日。

面積最大一伙逾三千呎

維港滙 II 由5座大廈組成，面積最大的單位屬於第1座27至28樓A室複式戶，實用面積3,029平方呎，屬五房間隔，連私人泳池、按摩池及天台，內設私人升降機；今期最細單位位於3B座2樓G室，僅256平方呎，開放式間隔，另連58平方呎平台。

維港滙II上載樓書，共5座提供546伙。

維港滙 II 提供多種戶型，當中，兩房以上單位共460伙，佔全盤逾80%；至於開放式單位僅有26伙，全部靠近荔盈街第3B座，預計主景觀為街景及內園景。今期第一座最靠近維港景觀，一律為四房或以上戶型，設有私人升降機大堂。

主人套房圓角開則 戶外平台形態萬千

參考樓書平面圖，第一座A單位，主人套房其中一面設計成「圓角」，或造成擺放傢具上之不便。至於其他單位內裏開則方正，而「圓角」部分主要設計在於戶外露台，標準戶露台空間有限，上述問題預料影響不大。除「圓角」外，維港滙II之戶外平台亦有不少流線形設計，設計集中於平台特色戶外接之大平台，或會戶外傢具擺放。

第１座Ａ單位主人套房現「圓角」開則，或影響傢具擺放。（第1座標準戶平面圖）

【即睇戶外平台奇則】

維港滙II分層開則特別 料對平台特色戶影響較大

維港滙II樓層開則較一般宅特別，據樓書平面圖所示，各座樓層皆有着不同形狀，個別單位更偏離毗鄰單位，歪向另一面，給人開則奇怪之感。由於第2期位處於維港滙I及維港滙III中間，估計發展商為了使更大部分單位望到維港海景，而把座數設計得較為歪斜。

第3座H單佔位畫位歪斜，估計發展商考慮到單位景觀。

【分層標準戶平面圖】