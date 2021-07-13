日出康城晉海三房1138萬易手　明賺暗蝕20萬

個別業主計劃移民，蝕讓賣樓。日出康城晉海一個三房單位，新近以1,138萬元沽出，僅較三年前買入價帳面賺1%，扣除雜費後，料需實蝕逾20萬元。

上述單位屬為日出康城晉海3B座高層B室，實用面積約629平方呎，屬三房間隔，望開揚海景，以1,138萬元易手，呎價18,092元，略低於市價。利嘉閣地產首席聯席董事蔡庭勇表示，原業主最初開價1,150萬元放盤，買家睇樓一次後，即與業主議價，由於業主計劃移民，願意略為減價，終減12萬至1,138萬元沽出。

據了解，原業主於2018年6月以約1,116.3萬元購入上址，持貨至今約三年，額外印花稅（SSD）剛鬆綁，現轉手帳面僅獲利約21.7萬元，期內升值不足2%，若扣除釐印費等約42萬元雜項支出，實際上需蝕逾20萬元。

代理指，晉海本月暫錄5宗成交，平均成交實用面積呎價約18,532元，屋苑現時約有110個放盤，叫價由690萬元起。