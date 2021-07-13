美資基金列克星敦承租國金二期　為期三年　呎租160元

美國基金管理巨頭列克星敦投資公司 （Lexington Partners）早前一口氣租下中環國際金融中心二期29樓合共7個單位，惟其中3個單位在不足一星期後出現一份新協議，為把單位退租，惹起關注。Lexington Partners指出，有關退租安排，與該公司無關，主要因該3個單位仍有租約在身，為方便公司全面「進駐」，業主與舊租客因而有退租安排。

據土地註冊處資料，國際金融中心二期29樓03、04、05、06、07、08及09室，共7個單位，於6月10日簽下新租約，新租戶為LEXINGTON PARTNERS ASIA LIMITED，租約期由2021年9月1日至2024年8月31日。據悉，上述7個單位涉及面積8,945平方呎，呎租約160元，月租高達143.12萬元。

上述7個單位中，4個為交吉形式，3個原連有租約，租客為BANK OF BEIJING CO., LTD.，即北京銀行。參考北京銀行於2018年9月15日承租該3個單位，連同層01、02、16及17室，租約期至2021年9月14日。不過，於今年6月18日，北京銀行簽訂部分退租（PARTIAL SURRENDER）協議，提早棄租部分樓面。