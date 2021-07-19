屯門上嵐加價加推13伙　折實售514.6萬起

建灝地產位於屯門新盤上嵐，今日（19日）加推第2號價單，共涉及13伙1房標準單位，實用面積由265平方呎至290平方呎，扣除最高16%折扣優惠後，單位折實售價由514.61萬元至569.27萬元，折實呎價介乎18,967元至19,958元。2號價單折實平均呎價為19,541元，較首張價單高約6%。

建灝地產集團投資部經理鄭智荣表示，第2號價單大部份單位屬於高層單位、享有開揚景觀，撇除樓層及景觀等因素後，第2號價單加幅約1％至2%，是次加幅溫和，若市場反應持續良好，集團會考慮短期內再推出新一張價單，而項目之銷售安排將於短期內公布。

【上嵐示範單位直擊】

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今批單位入場單位為3樓G至，實用面積265平方呎，折實售價為514.61萬元，折實呎價19,419元；而呎價最低單位為12樓C室，實用面積290平方呎，折實售價約550萬元，折實呎價18,967元。上嵐於上周六起正式收票，截至星期日7月18日晚上8時正，共錄逾360個認購登記。