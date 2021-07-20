疫苗抽獎｜長實抽獎送500萬買樓禮券　有咩新盤可以揀？

長和、長實及李嘉誠基金會早前宣佈，為鼓勵接種疫苗，送出總值2,000萬元禮券供抽獎，當中，禮券可用於長實旗下零售店，頭獎獨得的500萬元禮券，更可用作認購長實新盤之用。抽獎今日（7月20日）起開始接受登記，相關網站為www.ck-lksf-supportvaccine.hk。究竟現時長實有何新盤可供選擇呢？

長實近年推售的新盤不算多，加上部分已經或已近沽清，餘貨單位亦屬大戶或定價較高，故實際上，如用禮券買樓，可供選擇單位有限。其中，集團旗下荃灣海之戀發展項目，去年全數售罄；馬鞍山星漣，海今年亦已沽清；日出康城第8期SEA TO SKY已取入伙紙，1,422伙於本月中旬亦告全數沽清。

長實旗下的沙田名日‧九肚山，目前仍有洋房及分層單位可供認購。（圖為示範單位）

貨尾多以豪宅為主

目前集團的新盤餘貨，主要包括長沙灣愛海頌，該盤先後兩次推遲交樓日期，延約7個月，項目最新交樓日期為2022年1月26日。愛海頌目前尚餘不足100伙餘貨。

此外，沙田麗坪路名日‧九肚山，目前仍有洋房及分層單位可供認購，當中，本月錄得洋房的成交價涉逾2,000萬元。至於半山波老道豪宅21 BORRETT ROAD第1期，被稱為「亞洲樓王」，每個單位造價均逾億元，500萬元抽獎禮券幫助不大。

洪水橋項目或年內推出

至於全新而尚未推出的新盤，有洪水橋洪元路項目，早前命名為 #LYOS，已申請預售樓花同意書，有機會年內推出。項目提供341伙，據知主打兩房戶，估計使用長江集團抽獎禮券入市的作用較大。

是次抽獎將於今年9月10日晚11時59分截止登記，於9月13日舉行抽獎，9月20日公布得奬結果。