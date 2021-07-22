何文田芳新盤菲首批30伙　折實均價2.6萬　入場費680萬

協成行位於何文田新盤芳菲，今日（22日）公布首張價單，首批涉30伙，整批折實平均呎價約26,139元。協成行發展有限公司高級項目經理陳婉霞指，價錢參考九龍核心區價錢，屬「貼市超值價」。

據價單資料，首批30伙，價單定價由755.6萬至1,505.5萬元，價單呎價25,766元至32,376元。扣除最高10%折扣優惠後，折實售價由680萬至1,355萬元，折實呎價23,188元至29,140元。

協成行陳婉霞（左）表示，芳菲價錢參考九龍核心區價錢，屬「貼市超值價」。

兩房最低售價960萬

當中，入場單位為2樓B室，面積286平方呎，1房間隔，扣除10%折扣後 ，折實售價680萬元，折實呎價23,776元。入場兩房單位為3樓C室，實用面積414平方呎，折實售價960萬元，折實呎價23,188元。

芳菲是次開價較同區同類單幢新盤VAU Residence首張價單之折實均價24,519元高約6.6%。

陳婉霞指，示範單位將於周六（24日）開放予公眾參觀，同日開始收票，其他銷售詳情將看市場反應再作部署。

【芳菲示範單位直撃】

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芳菲為單幢住宅項目，樓高26層，合共提供71伙，標準戶型涵蓋一房至兩房，實用面積由286至481平方呎。項目另設4伙連平台或天台的特色戶，實用面積則介乎377至742 平方呎，項目預計關鍵日期為2022年9月30日。