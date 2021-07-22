發展局：南豐大埔地申請土地共享先導計劃　提供1642伙公私營房屋

發展局今日（22日）公布接獲首宗土地共享先導計劃申請，申請人為南豐發展旗下公司，申請地點位於大埔露輝路及汀角路，預計合共提供1,642伙公私營房屋。

申請地點位於大埔露輝路及汀角路，佔地約3.2公頃，即地盤面積約343,604平方呎，涵蓋兩個私人地段及毗連的政府土地。有關土地座落於現時劃為「綠化地帶」及「道路」的地帶。申請涉及約1,149個公營房屋／「首置」單位（具體資助房屋類別將由政府決定）及493個私營房屋單位和輔助設施，總樓面面積約914,957平方呎。申請人為金鹿置業有限公司，其母公司為南豐發展有限公司。

私樓部分料在2028年11月落成

據發展局資料，項目將劃分兩個地盤發展，其中地盤A作公營房屋/「首置」用途，該地盤佔地206,199平方呎，將興建4幢17層高的住宅，落成後住宅樓面約618,597平方呎，提供1,149伙，當中的100伙為安老院舍宿位，地盤A項目料可容納3,217名居民，而非住宅部分佔30,926平方呎。地盤A項目預計可在2025年第三季落成。

至於地盤B則用作私人房屋發展，地盤面積約88,363平方呎，發展2幢樓高14層的住宅，提供493伙，料可容納1,479名居民，預計可在2028年11月落成。

黃偉綸：期望有更多先導計劃的申請

發展局局長黃偉綸表示，先導計劃是土地供應專責小組建議應優先研究及推行的土地供應選項之一，亦是一個公開透明的增加公私營房屋供應的公私營合作機制。他期望有更多先導計劃的申請。他補充說，土地共享辦事處一直與其他有興趣的項目倡議人進行交流，以協助他們擬備申請。