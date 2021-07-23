晉環高層2房2257萬沽　呎價逾3.8萬元　發展商：同類僅剩最後1伙

由路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站上蓋項目晉環，沽出一伙極高層2房單位，發展商套現2,257萬元，呎價逾38,000元。

據成交紀錄冊顯示，晉環周四（22日）再沽出一伙，單位為2A座39樓B室，實用面積584平方呎，屬兩房一套標準戶，連獨立廚房，以2,257萬元成交，折合呎價38,647元。

路勁銷售及市場總監封海倫表示，上述單位處於項目極高層的行政樓層，單位層與層之間的高度高達11呎，同類型的2房一套連「梗廚」單位現只餘下最後1伙。晉環累售611伙，佔期數可供出售共800伙約76%，套現近134億元。

另外，會德豐西南九龍維港滙昨售出3伙，套現5,396.55萬元。售出之3伙單位包括2伙位於第1期第2座C室，實用面積784平方呎，3房1套連多功能房戶型，分別以2,146.62萬元及2,319.16萬元成交；另外1伙位於第3期1B座C室，實用面積由317平方呎，屬1房戶，以930.77萬成交。