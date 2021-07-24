新盤混戰｜愛海頌盡推83伙貨尾　市傳已售出19伙

長實（1113）愛海頌、恒地（0012）利奧坊·曦岸、利奧坊‧凱岸及會德豐維港滙III，4個新盤同日發售貨尾單位，涉及合197伙。當中，愛海頌推售合共83伙，屬項目宣布延遲交樓後首次銷售。

【17:14】暫售出19伙

據市場消息指，截至下午4時，愛海頌暫售出19伙。

【12:05】買家梁生斥1340萬元購愛海頌三房

愛海頌是次發售單位分布於屋苑第2、3、5座，包括12伙兩房單位，以及71伙三房單位，合共83伙。折實售價由846萬至1,989.6萬元，折實呎價介乎17,336元至25,345元。

愛海頌位於紅磡的展銷廳早上10時許已有超過50組準買家排隊等候抽籤揀樓，有西九龍區代理指，客戶對是次銷售反應熱烈，單單12伙兩房單位，發展商已收到約50個認購登記。

其中，買家梁先生表示斥1,340萬元購入一個低層3房單位，作換樓自住用，而對於早前發展商表示要延遲交樓，梁太對此表示沒有憂慮，不影響入市決定。

利奧坊·曦岸維沽出4伙 創項目呎價及售價新高

恒地（0012）利奧坊·曦岸則沽出4伙，套現逾3,700萬元。其中2座26樓B室，實用面積413平方呎，兩房間隔，以約1,172萬成交，折合呎價28,379元，創項目呎價及售價新高。據悉，買家來自九龍區。

恒基物業代理有限公司營業（二）部總經理韓家輝表示，西九藝綠潮都「利奧坊．曦岸」繼續獲市場追捧，銷情熾熱，至今累售354伙，佔可發售單位413伙近86%，套現逾22億元。

至於會德豐維港匯III則沽出3伙，分別位於第1B座及第2座。沽出的3伙實用面積介乎312平方呎至317平方呎，全部為一房單位，售價由853.7萬至878.46萬元，呎價由27,102元至28,489元。