屯門上嵐今首輪銷售79伙　首兩小時沽出40伙｜持續更新

建灝地產屯門景秀里新盤上嵐，今日（25日）首輪開售79伙，折實售價450.18萬元起，截收約570票。今早9時半起，準買家陸續到荃灣楊屋道88號Plaza 88的售樓處，排隊等候揀樓。

【12:00】截至中午12時，項目沽出40伙，佔可供銷售單位的50%。

建灝地產集團投資部經理鄭智荣指，第一組別準買家於上午10時正開始認購，截至中午12時正，兩小時內，合共沽逾40伙，當中近七成買家購入單位自用，其餘為投資者。現時第二組別銷售仍在進行中。

【10:30】市場消息指，截至早上10時半，項目暫沽出15伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上嵐全部單位屬一房間隔，貨種簡單，屬市場搶手類型，全部單位樓價亦符合承造高成數按揭。項目今早揀樓情況熱鬧，中原客戶出席率七成，當中新界客佔八成，其餘兩成屬九龍及港島客。買家大多數是25至30歲左右年青人，當中有部份屬「白居二」客。

陳永傑表示，7月至今一手成交約1,100宗，預料全月一手成交約1,500宗，本月一、二手成交量有所回落，主要因為樓價上升，最新公布的中原城市領先指數CCL，在高位反覆爭持，短暫整固屬正常現象。

他認為，畢竟市場利好因素多，包括疫情持續受控，經濟復甦進展理想，大市明朗化，通關有望，後市依然睇好。

上嵐屬於單幢盤，樓層總數為17層，提供112伙，實用面積由265至290平方呎，全部為一房套房單位，採開放式廚房設計，不設特色戶，預計關鍵日期為2023年7月31日。首輪推售79伙佔項目總伙數70%。