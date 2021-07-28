延遲交樓｜單月第三宗取消交易　何文田傲玟買家料獲賠至少436萬

高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，早前已取得入伙紙，惟交樓日期一再延遲，項目近日再錄終止交易個案，屬單月第3宗，涉及樓價總額逾1.24億元。

單月第3宗棄購個案

據成交記錄冊資料，第2座10樓A室，實用面積1,403平方呎，於2019年11月以4,363.3萬元成交，呎價3.11萬元，以建築期付款成交，惟買家於本月26日終止買賣合約。由於發展商未有公布交樓日期，早前已宣布若買家取消成交可獲退回訂金及利息補償，料發展商需賠償至少436萬元予上述買家。

除了上述單位外，傲玟7月尚有兩宗取消交易個案，包括2座12樓B室及3座10樓A室。

傲玟自2019年11月開售以來，至今已超過一年半時間，銷情一直緩慢，扣除5伙已終止交易個案後，合共僅賣出23個單位，佔整項目單位總數401伙不足6%，目前仍有九成多單位待售。

發展商早前表示，已於月初通知各買家有關傲玟需延遲交樓事宜，受影響買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，後者將按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。據了解，上述項目最初預計關鍵日期為2020年11月，先後延至今年5月及7月。